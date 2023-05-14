الصحة والتجميل.. طريقة عمل بودرة قشر الرمان في المنزل

يعد قشر الرمان من أكثر المواد الطبيعية التي تحتوي على مضادات الاكسدة والفيتامينات الطبيعية القادرة على تطهير الجسم من الشوارد الحرة والمواد الضارة.

ويتضمن أيضا فوائد قشر الرمان العديدة في المجالات التجميلية المتعلقة بالبشرة والشعر خاصة عند استخدام ما يعرف ببودرة قشر الرمان



نعرض لكم طريقة عمل بودرة قشر الرمان المستخدمة في الوصفات العلاجية للجسم والتجميلية للبشرة والشعر وفقا لما جاء في موقع stercyzel

خذ أربع إلى خمس ثمار رمان وقطع كل فاكهة إلى أربعة أقسام ، طوليًا.

أزل كل البذور وافصل القشور.

علاوة على ذلك ، قم بتقطيع كل قشرة إلى نصفين.

بسكين ، قشر الجزء الأصفر تحت الجلد الأحمر مباشرة إذا كنت ترغب في استخدام التقشير لأغراض علاجية؛ هذا لأن الجزء الأصفر ، عند تجفيفه ومسحوقه ، يمكن أن يعطي طعمًا مرًا للخلطات الخاصة بك ،ومع ذلك إذا كنت تستخدم التقشير للتطبيق الخارجي ، فيمكنك الحفاظ على الجزء الأصفر سليمًا.

ضع القشور على طبق أو قطعة قماش جافة وضعها تحت أشعة الشمس المباشرة ودعهم يجفوا.

اترك القشور تحت أشعة الشمس حتى تصبح قاسية وتفقد كل الرطوبة.

أضف جميع القشور المجففة بالشمس إلى محضر طعام نظيف وجاف واطحنها لمدة دقيقتين حتى تحصل على مسحوق ناعم.

قم بتخزين المسحوق في وعاء زجاجي نظيف ومحكم الإغلاق.



وفي هذا السياق، يقول “جاريكو”، إن "قشور الرمان لها طعم قابض يعمل جيدًا مع مجموعة متنوعة من التوابل ، وخاصة القرفة." استمر في التمرير لتتعلم طرقًا مثيرة للاهتمام لدمج قشر الرمان في نظامك الغذائي.