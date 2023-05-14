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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ 9 لاعبين.. تعليق مدرب صن داونز بعد التعادل مع الوداد بالمغرب

رولاني موكوينا
رولاني موكوينا

علق رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، على تعادل فريقه مع الوداد سلبيا، أمس السبت، على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض فريق صن داونز مباراته أمام الوداد منقوصا عدديا بدءا من الدقيقة 42 بعد طرد، نيو مايما، ثم خروج البديل مارسيلو أليندي مطرودا في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

وقال مدرب صن داونز عقب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف):" أنا فخور بهؤلاء اللاعبين لأدائهم الشجاع في ظروف صعبة للغاية، لقد أظهروا عملا مذهلا وانضباطا تكتيكيا، بالإضافة لقدرتهم على التكيف مع موقف صعب، لاعبونا بحاجة إلى الكثير من التقدير لأنهم كانوا رائعين".

وأضاف:" قبل تلقي لاعبنا البطاقة الحمراء كنا جيدين حقا، واستحوذنا على اللعب بنسبة 65٪ وكنا ممتازين، ولكن بعد البطاقة الحمراء، كان علينا التكيف مع الوضع، وفي ظل هذه الظروف، فإن التعادل يبدو مثل الفوز".

واصل:" لم ينته الأمر أبدا، هذه هي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ما زلنا نلعب أمام فريق جيد للغاية مع لاعبين جيدين، خضنا الشوط الأول فقط، علينا أن نبقي أقدامنا على الأرض، وأن نظل مركزين ونثق في اللاعبين لمواصلة العمل الجيد".

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