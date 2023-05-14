شكله مختلف.. شاهد فستان أصالة على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

تألقت النجمة أصالة ، بارتداء قفطان أبيض ، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صيف الكويت.

ويتميز قفطان أصالة ، أنه مصنوع من كريب الحرير له أكمام واسعة تنقسم إلى نصفين من جهتها الخلفية، ويزين عنقه وجيوبه وأطراف أكمامه بأشكال وردية تم تصميمها من اللآلئ والخرز والكريستال الذي يحمل لمعة ذهبية وفضية، كم تصميم كريكور جابوطيان KRIKOR JABOTIAN.

إطلالة أصالة

ونسقت أصالة القفطان مع مجوهرات ماسية مكتفية بأقراط كبيرة ولململت شعرها للخلف، وبدت أنيقة.

وقد تختلف تصميم الفستان علي أصالة مقارنة بعارضة الازياء التي ارتدت الفستان واليكم الصور …

أصالة