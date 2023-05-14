المستشار محمود فوزي: الأخذ بالقائمة النسبية لن يستقيم للعيوب الدستورية الجسيمة به

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن هناك نظما متعددة ومتطورة للانتخابات، مضيفا أن الذى يحدد النظام هو الدستور، ولكل نظام مزايا وعيوب.

وأكد فوزي، خلال كلمته باجتماع لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أن نظام القائمة المغلقة يتفق مع الدستور ولا يهدر الأصوات، ويضمن تمثيل عدد من الفئات المحددة بالدستور تمثيلا مناسبا، بل إن الأخذ بالقائمة النسبية لن يستقيم فضلا عن العيوب الجسمية الدستورية به، بجانب أن القوائم النسبية تسهل دخول البرلمان ولكن لا تسهل إدارة العملية التشريعية.

واعترض الدكتور عمرو هاشم ربيع على كلمة المستشار محمود فوزي بشأن القائمة المغلقة، وأيضا اعترض خالد داود على نفس الكلمة، مما أدى إلى تدخل مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي الدكتور محمد عبدالغني، مؤكدا أن كلمة المستشار فوزي مجرد رأي سياسي وليس توجيها للحضور.

وقال المنسق العام للحوار الوطنى الدكتور ضياء رشوان: “أطالب بتوسيع صدورنا، ونحن في حوار وليس في خناقة”، مطالبا بعدم المصادرة على رأي أحد.

وأكد رشوان أنه يختلف في الرأي مع المستشار محمود فوزى في الرأي ويؤيد القائمة النسبية، ومعقبا: “ولكن إذا انتقلت هذه الآفة للحوار أبشركم بسوء النية”.