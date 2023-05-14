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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: 420 لجنة لاستلام القمح من المزارعين على مستوى الجمهورية 

صدى البلد

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، أن موسم حصاد القمح بدء من النصف الشهر أبريل ويستمر إلى نهاية شهر يونيو، مشيرا إلى هناك 420 لجنة تعمل على جميع أنحاء الجمهورية، اللجنة تكون مشكلة عضو من التموين والزراعة وسلامة الغذاء وعضو من الأوزان، وهناك غرفة عمليات في الوزارة.

وأشار وزير التموين، خلال فعاليات موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل بشرق العوينات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن حجم المساحات التي تم زرعها الموقف الحالي لعملية الحصاد مقارنة بالعام السابق، حيث تبلغ المساحة المنزرعة 3.2 مليون فدان، بمتوسط محصول الفدان من 18 إلى 20 آرداب أي وزن يصل إلى 2.7 طن للفدان.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم التنسيق بين وزارة التموين وزارة الزراعة لوضع سعر استرشادي، العام الماضي كان 820 جنيها، ولكن هذا العام كان 1250 جنيه، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة إعادة دراسة الأسعار بناء على الأسعار العالمية، والذي يتم أخذ 3 شهور السابقة من موسم التوريد، ليتم التوافق على أن يكون سعر التوريد 1500 جنيه، أي بزيادة 20%، وخلال 48 ساعة يحصل المزارع على قيمة التوريد.

وأكد أن هناك أزمة فعلية في الأعلاف، أدى إلى ارتفاع أسعار الردة، لذا نطلب من ارتفاع هذا السعر، تم الموافقة على تسليم الفلاح 10 كيلو عن كل آرداب بسعر 8 جنيه للكيلو، بحيث لا يضطر بشراء الردة بأكثر من ذلك، على أن يتم إتاحتها لكل المربيين، لتقليل سعر اللحوم خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن حجم توريد القمح وصل إلى 2 مليون طن، في منتصف الموسم، وتم صرف 18 مليار جنيه لمزارعي القمح، متوقعا بنهاية الموسم أن يصل حجم التوريد إلى 4 مليون طن بتكلفة تصل إلى 40 مليار جنيه كل هذا لدعم رغيف الخبز.

القمح موسم حصاد القمح أسعار توريد القمح

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