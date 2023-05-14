رئيس مجلس النواب يعزي النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس في وفاة شقيقه

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تعزية إلى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في وفاة شقيقه .

جاء في نص برقية التعزية:

"بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقكم ، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد غد الثلاثاء – والعزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأربعاء.. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.