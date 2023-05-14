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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تحتجز وتعتدي على شابين خلال مواجهات في نابلس

صدى البلد

أصيب شابان فلسطينيان، اليوم الأحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما بعدما تم احتجازهما لعدة ساعات، غرب نابلس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

 

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لـ"وفا"، بأن طواقم الهلال تمكنت من نقل الشابين إلى المستشفى، نتيجة إغماء أحدهما إلى مستشفى الوطني.

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ستة فلسطينيين من القدس المحتلة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ستة مواطنين فلسطينيين من القدس المحتلة.

 

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد هيثم محمود، وأحمد محيسن، ورياض أبو الحمص من بلدة العيسوية، ومحمد جميل حوشية، ومحمد يوسف حوشية من بلدة قطنة شمال غرب القدس، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

 

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا -لم تعرف هويته بعد- من بلدة جبل المكبر.

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