إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.. فرج عامر ينعي شقيق وكيل مجلس النواب محمد أبوالعينين

نعى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الأستاذ أحمد أبو العينين مدير عام مجموعة سيراميكا كليوباترا.

وكتب: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) انتقل إلي رحمة الله تعالى أحمد محمد أبو العينين .. نسألكم الدعاء بالرحمة.. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

وكان قد توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم المغفور له بإذن الله، أحمد أبوالعينين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

وتشيع جنازة أحمد أبو العينين بعد غد الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.. ويتم تلقى العزاء الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتقدَّم العاملون بقنوات وموقع صدى البلد الإخباري، بالعزاء للنائب محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الإدارة، وللأستاذ طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة وللحاجة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".