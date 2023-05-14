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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ندوة تثقيفية حول أهداف التنمية المستدامة بمؤسسات التعليم العالي بجامعة طيبة التكنولوجية

ندوة تثقيفية حول
ندوة تثقيفية حول أهداف التنمية المستدامة بمؤسسات التعليم الع

نظمت جامعة طيبة التكنولوجية بالاقصر، ندوة تثقيفية حول أهداف التنمية المستدامة بمؤسسات التعليم العالي، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعة، بمقر الجامعة، بحضور  أحمد الفاضل، أمين عام الجامعة، تحت رعاية د. عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

 

حاضر في الندوة، د. حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، إذ تهدف الندوة إلى التعريف بمعايير تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمؤسسات التعليم العالي، لتحقيق مؤشرات عالمية مستقبلا لجامعة طيبة التكنولوجية، من خلال خطة استراتيجية طموحه من إدارة الجامعة وباشراف مباشر من رئيس الجامعة وتنفيذا من منتسبى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والهيكل الادارى، كما تضمنت الندوة شرح مفصل عن معايير الأهداف ال 17 وما يتماشى من أهداف مع رؤية ورسالة الجامعة وتخصصاتها المختلفة، والمرجو من تحقيقه طبقا لرؤية مصر 2030.

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من جانبه، أشار الدكتور عادل زين الدين، إلى أن جامعة طيبة التكنولوجية، تستهدف بشكل أساسي، تحقيق معايير دولية تتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحقيق مؤشرات مستقبلية عالية خاصة في الهدف الرابع "التعليم الجيد" والهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، والهدف التاسع "الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية"،  والهدف السابع عشر، "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، وهو ما يتماشى مع إنشاء الجامعات التكنولوجية تحقيقا لرؤية مصر 2030.

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المركز الإعلامي لجامعة طيبة التكنولوجية

الأقصر أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم اهداف التنمية التعليم الجيد التكنولوجية الجامعات التكنولوجية الجهاز الإدارى بالجامعة

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