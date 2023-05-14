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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 197 محضر تمويني خلال حملات تفتيشية في المنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التموينية و التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.


شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية اليوم الأحد حملات تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين،وأسفرت الحملات عن تحرير (197) محضر تمويني تنوعت ما بين (101) محضر مخالفات مخابز و(96 ) محضر مخالفات أسواق .

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 أوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها ،  محضر جنح مركز منوف ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الزيوت لحيازته كمية قدرها (50) عبوة زيت سيارات مجهولة المصدر وبدون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من الأسعار المتداولة في الأسواق ، فيما تم تحرير محضر جنح مركز بركة السبع ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأدخنة والسجائر لقيامه ببيع عدة أنواع من السجائر بأزيد من الأسعار الرسمية.

 كما تم تحرير محضر جنح قسم شبين الكوم ضد المدير المسئول عن مخبز سياحي بناحية شارع مجمع المواقف لحيازته كمية قدرها (5) إسطوانات غاز كبيرة الحجم مدعمة من قبل الدولة دون تصريح من الجهات الرقابية المختصة .


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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