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بشرى سارة للمواطنين.. ننشر تصريحات وزير التموين خلال افتتاح موسم حصاد القمح

صدى البلد

قدم علي المصيلحي، وزير التموين، عدة تصريحات تتعلق بأسعار بعض المحاصيل الإستراتيجية، واللحوم، ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد 14 مايو 2023، موسم حصاد القمح، وأضخم مصنع لإنتاج البطاطس النصف مقلية في الشرق الأوسط بمنطقة شرق العوينات، ونرصد لكم في السطور خلال التقرير التالي أبرز التصريحات:

نقوم بتسديد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ؛ إننا نستهدف هذا العام 4 مليون طن وتم تسديد حوالي 21 مليار جنيه للمزارعين، وتم صرف 18 مليار جنيه للمزارعين ونضع خطة ونحن قمنا بتسعير الطن بحوالي 10000 جنيه للطن و4 ملايين طن تكلفتهم حوالي  40 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز.

أضاف المصيلحي ، أن رغيف الخبز لايزال بـ 5 قروش ونحن نقوم بتسديد  ما تم توريده للمزارعين خلال 48 ساعة.

توافر الاحتياطي الإستراتيجي للسكر والأرز والزيت لمدة 4 أشهر

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لديها الآن احتياطي يصل لـ 7 شهور من السكر، مشيرا إلى أنه لا يوجد أزمة سكر في مصر، ولذلك نحافظ على المخزون من السكر.

وقال علي المصيلحي، إن محصول الأرز يتجاوز الإحتياطي الإستراتيجي 3 أشهر، إضافة إلى أن سلعة المركون أحد البدائل للأرز على بطاقة التموين.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الزيوت عانينا كثيرا فيها خلال الحرب الروسية الأوكرانية وارتفعت الأسعار بدرجة غير مسبوقة، ولكن لدينا 4 أشهر احتياطي استراتيجي، مؤكدا أنه تم زراعة  150 ألف فدان زراعات تعاقدية.

نطمئن المواطنين بشأن توفير اللحوم

قال علي مصيلحي، وزير التموين، إن الحرب السودانية ـ السودانية والتي تسببت في حدوث قلق في خط الإمداد الخاص باللحوم الحية من السودان، معقبًا: "بطمن الجميع أنه بتوقيع الهدنة خلق حالة من الانتظام وتم تجميع حوالي من 3000 لـ 4000 رأس موجودة على الحدود"، منوها "بأنه تم الاتفاق على توفير اللحوم الحية من جيبوتي استعدادًا لعيد الأضحى المبارك".

سعر القمح 1500 جنيه للأردب وهذا الرقم غير مسبوق

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن المساحة المنزرعة 3.2 مليون فدان قمح، و متوسط الإنتاج من 18_20 أردب في الفدان، مضيفاً أنه تم إعادة دراسة الأسعار وذلك بناء على الأسعار العالمية المتاحة.

وأضاف أنه تم التوافق في مجلس الوزراء على سعر القمح 1500 جنيه للأردب ، مؤكداً أن هذا الرقم غير مسبوق من قبل في سعر القمح المصري.

وقال "أبشر بموسم متميز من توريد القمح، مؤكدا أنه كلما زاد المنتج المحلي، يتم تقليل الضغط على العملة، وعدم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج".

 

 

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