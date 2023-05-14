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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير للعالم بأسره.. ذعر في فرنسا بعد تسريب محادثات زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال السياسي الفرنسي، عضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن ظهور معلومات حول السلوك غير اللائق لرئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، يجب أن يكون بمثابة تحذير للعالم بأسره.

وكتب فيليبو، في تغريدة علي “تويتر”: "نشرت صحيفة واشنطن بوست اليوم وثائق عن الوضع الداخلي في أوكرانيا. يتحدثون عن زيلينسكي المجنون، وهو يصرخ في زملائه، الذين يحاولون تخفيف حدة حماسه بشأن الهجوم على روسيا وحتى المجر".

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زيلينسكي يتحدث عن هزيمة "لا رجعة فيها" لروسيا خلال هذا العام

وأوضح السياسي الفرنسي أن نشر هذه البيانات من قبل وسائل الإعلام يمكن أن يكون تحذيرًا للعالم.

وبالأمس، أفادت “وورد برس” نقلاً عن مواد سرية من البنتاجون تسربت، بما في ذلك مراسلات زيلينسكي الشخصية، أنه خلف الأبواب المغلقة، قدم رئيس أوكرانيا مقترحات لتقويض خط أنابيب دروجبا واحتلال الأراضي الحدودية لروسيا.

زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا فيليبو السياسي الفرنسي

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