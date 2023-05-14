بطل فيلم الافتتاح.. جوني ديب يعود متوجا على سجادة مهرجان كان الحمراء

يعود الممثل الشهير جوني ديب متوجا على عرش هوليوود لحضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي يعرض خلاله فيلمه Jeanne du Barry.

واختير فيلم Jeanne du Barry ليفتتح فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، يوم الثلاثاء المقبل، حيث يقدم فيه جوني ديب شخصية لويس الخامس عشر.

في الوقت نفسه تتوارى آمبر هيرد عن الأنظار بعد قضية التشهير التي استمرت لفترة طويلة في المحاكم، وحصل جوني ديب على حقوق رد الاعتبار كاملة بعدما تجنبته هوليوود لفترة طويلة، ووصفته بأنه "ضارب زوجته".

فيلم Jeanne du Barry يشارك في بطولته إلى جانب جوني ديب كل من الممثلة الفرنسية مايوين، بيير ريتشارد، باسكال جريجوري، وغيرهم من الممثلين الفرنسيين، وهو من إخراج بطلة العمل.

وتدور أحداث الفيلم حول جين التي ولدت كابنة غير شرعية لخياطة فقيرة عام 1743، وتطورت حياتها بشكل غير متوقع حتى أصبحت آخر عشيقة رسمية للملك لويس الخامس عشر.

من المتوقع أن يطغى حضور جوني ديب لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي على الأجواء، بعدما استعاد بريقه خلال الفترة الماضية، وانتهى من قضيته مع آمبر هيرد، ويقضي أوقاته ما بين السفر والرسم والاستمتاع بالانتصار.

وتستمر فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، في الفترة من 16 حتى 27 مايو الجاري، وتشهد الفعاليات هذا العام حضورا عربيا قويا، وأفلام تعرض وتنافس لأول مرة في مسابقاته المختلفة.