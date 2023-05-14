حل الاتحاد العربي للشطرنج .. ولجنة بديلة للإدارة

الأحد 14/مايو/2023 - 04:51 م 5/14/2023 4:51:16 PM

أصدر اتحاد الاتحادات الرياضية العربية قرارًا بحل الاتحاد العربي للشطرنج بسبب مخالفة رئيس وأعضاء مجلس الادارة للائحة الموحدة لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية ووجود قصور في الأمور المالية والفنية والادارية



وتقرر تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد العربي للشطرنج والإشراف الكامل على دورة الالعاب العربية في الجزائر خلال شهر يوليو المقبل



اللجنة المؤقتة برئاسة السعودي رامي الطاسان ومعه الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج والكبير محمد المضاحكة رئيس الاتحاد القطري للشطرنج وتريم مطر رئيس اتحاد الامارات للشطرنج والمهندس عادل عميري الاتحاد الكويتي للشطرنج