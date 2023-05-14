ممثل الأغلبية بالبرلمان: القائمة المطلقة ضرورية للحفاظ على الكوتة الدستورية واستقرار الشارع السياسي

قال المهندس أشرف رشاد ، الأمين العام لحزب مستقبل وطن ممثل الأغلبية بمجلس النواب، ان القائمة المطلقة ضروري للحفاظ على الكوتة الدستورية واستقرار الشارع السياسي وهو الفردي.

وتابع رشاد خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية بالمحور السياسي بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي خلال مناقشة قضية النظام الانتخابي فى ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب، إن مجلس النواب عبارة عن رقابة وتشريع وخدمات بفرض الشارع المصري، متسائلا هل يتحمل الناخب المصري الورقة الثالثة، وبالتجربة اصبح من الصعب ان يحصل الناخب على ثلاث ورقات للتصويت فى ظل الاقبال الذي تشهده الانتخابات .

وقال الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن القائمة النسبية هي البحث عن تمثيل اشخاص بعينها داخل المجالس النيابية، لان القائمة المطلقة لا تحقق ذلك ، و النسبية تبحث عن تمثيل وبلغة الشارع هي مبحث للخيانة السياسية.

وتابع هل يمكن تطبيق النظام القائمة النسبية عمليا بشكل يحقق استقرار الشارع، مستشهدا بمحافظة قنا كماحافظة كبيرة المساحة قاىلا:" ففى حالة حالة وجود خمس قوائم نسبية سيكون الخمسة من عاصمة المحافظة وستفقد شرط من أهم شروط القائمة المطلقة وهو التمثيل الانتخابي الجغرافي.

واختتم أن النظام النسبي ليس مرفوض تماما ولكن لابد من التمهيد له، وليس بالضرورة ان يكون هناك فى الانتخابات القادمة ، ولكن اذا كان هناك مجالس محلية قد نختارها بالقائمة النسبية.

