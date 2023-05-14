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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا.. بدء إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

انتخابات تركيا
انتخابات تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، ببدء عملية إقفال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا.

وتجري الاستعدادات علي قدم وساق أمام مقر حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في أنقرة، لالقاء الرئيس الحالي لتركيا وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية رجب طيب أردوغان، للشعب التركي، لخطاب بعد نتائج الانتخابات.

وحسب وكالات أنباء روسية حكومية، تم تشديد الإجراءات الأمنية أمام مبنى المقر وطوقت الشرطة وضباط الجيش محيط مقر حزب العدالة والتنمية.

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ويتم تثبيت مكبرات الصوت بالقرب من المبنى الذي سيتحدث فيه أردوغان، وتوجد أماكن خاصة لممثلي وسائل الإعلام أمام مبنى مقر حزب العدالة والتنمية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع “Haberler” التركي، أن الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، الذي قال صباح الأحد إنه سيتابع نتائج الانتخابات العامة في تركيا من اسطنبول، غير رأيه ووصل إلى العاصمة التركية أنقرة متوجهاً إلى مقر إقامته في بشتيب.

ووصل أردوغان إلى الموقع في الجزء الآسيوي من اسطنبول يوم الأحد حوالي الساعة 11.40 برفقة زوجته.

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