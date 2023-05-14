الاتحاد التعاوني: السياسة الإسكانية في مصر تحتاج إعادة نظر

قال فؤاد عباس توفيق، رئيس الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي، إن هناك 5 اتحادات مركزية تشرف على التعاونيات في مصر.

وأكد عباس خلال جلسة "حل تحديات التعاونيات " المنعقد بالحوار الوطني، أن دور التعاونيات في بناء المجتمعات؛ في مصر بعد عدوان ٦٧ أعيد بناؤها عن طريق التعاونيات، وكذلك أوروبا بعد الحرب العالمية.

أوضح أن هناك 10 تعاونيات تقيم مشروعات في العاصمة الإدارية تفوق 70 مليار جنيه كما تحدث أيضا عن التحديات التي تواجه التعاون الإسكاني، وأبرزها أيضا وضع قانون موحد.

وتابع: التعاونيات قاطرة جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الدولة ولابد من النظر إليها نظرة جديدة، وأضاف: "هناك تحديات كثيرة ونحتاج أن نخرج في نهاية الحوار بتوصيات قابلة للتنفيذ يشعر بها المواطن.

وتابع: السياسة الاسكانية على مستوى مصر تحتاج إلى نظرة مختلفة.

انطلقت اليوم الأحد جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، حيث عقدت جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إضافة إلى تحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

موضوعات المحور السياسي

يقع تحت نطاق المحور السياسي، 5 لجان فرعية كالتالي:

لجنة الأحزاب السياسية.

لجنة النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي.

لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.

لجنة المحليات.

لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية 3 ملفات وهي:

قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها.

تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

وتناقش لجنة النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي هذه الملفات:

قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

حل المعوقات أمام العمل الأهلي.

حل تحديات العمل النقابي.

حل تحديات التعاونيات.

وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي 4 ملفات وهي:

النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى: "قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ".

الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.

عدد أعضاء المجلسين.

التفرغ لعضوية المجلسين.

وتناقش لجنة المحليات ملفين، كالتالي:

قانون المجالس الشعبية المحلية "الاختصاصات والتشكيل - النظام الانتخابي".

قانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة).

وتناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة 7 قضايا وهي:

التعذيب "التعريف - إقامة الدعوى الجنائية - حد الضرر".

أوضاع السجون "مراكز الإصلاح"، ومراكز الاحتجاز "الاشراف القضائي - اللوائح المنظمة".

تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.

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