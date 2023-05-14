مستشارة أوباما: الجمهوريون يحاولون خنق بايدن

قالت لوري واتكينز المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن حكيم جفري زعيم الأقلية الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، يدافع عن سياسات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتأكد أنها ستحصل على الأصوات وستكون مدعومة عند اتخاذ القرار.

واتهم كيفين مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، بايدن، الجمهوريين بعدم المسؤولية والتطرف والتسرع والاندفاع فيما يخص زيادة سقف الدين والسياسات الاقتصادية الأمريكية.

وأضافت واتكينز خلال استضافتها في برنامج "عين على أمريكا" على شاشة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية جيهان منصور، أن مكارثي كان يصرخ ولم يكن مهذبا مع الرئيس، مشيرة إلى أن الجمهوريين سيستخدمون هذا الموضوع كوسيلة ضغط.

مجلس الشيوخ

وأوضحت أن بايدن حينما كان عضوا في مجلس الشيوخ كان يصوت مع الرئيس الأمريكي على زيادة سقف الدين، لافتة إلى أن الحزب الجمهوري في هذا الوقت الذي يسبق الانتخابات يحاولون خنق الرئيس ووضعه في الخطر وإظهاره غير قادر على السيطرة وسيواصلون رمي الحجارة في طريقه وتصعيب مهمته.