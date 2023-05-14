عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب شاحن..

اندلاع حريق في غرف الممرضات بمستشفى دشنا المركزي بقنا

حريق مستشفى دشنا
حريق مستشفى دشنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا ، من السيطرة على حريق محدود، نشب فى غرف الممرضات بمستشفى دشنا المركزى المؤقت بقربة فاو بحرى.

تلقت غرفة العمليات بقنا، إخطاراً يفيد باندلاع حريق فى أحد الأدوار بمستشفى دشنا المركزى، وجرى إخطار إدارة الحماية المدنية للتعامل مع الحريق.

تعليم قنا ثاني الجمهورية في مسابقة التربية الموسيقية للمرحلة الثانوية

إصابة شخص باختناق فى حريق بقنا

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير إدارة الحماية المدنية، بعدد من سيارات الإطفاء، للتعامل مع الحريق.

وتبين أن الحريق نشب فى غرفة للممرضات، بسبب شاحن هاتف محمول، وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق ، قبل أن يمتد لبقية أقسام المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا قوات الحماية المدنية شاحن محمول مستشفى دشنا المركزى غرف الممرضات فاو بحرى حريق سيارات الإطفاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق دار مسنين عبلة الكحلاوي.. وابنة الداعية تكشف آخر التطورات| فيديو

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

قرار عاجل في الأهلي ضد المدير الفني لقطاع الناشئين

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

موضوعات متعلقة

الصحة تكشف براءة"البوظة"من تسمم 382 مواطن بقنا

كانت رايحه تحفظ القرآن.. الجارة الخائنة أنهت حياة رودينا في نجع حمادي

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية.. عمدة العاصمة التركية أنقرة يعلن تقدم كليتشدار أوغلو على أردوغان

أقل من 100 ألف جنيه .. 5 سيارات مستعملة بالشارع المصرى

تشكيل برشلونة لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

أحمد صبري يقدم واجب العزاء لأسرة النائب محمود بكري |فيديو

مع اقتراب عيد الأضحى|خطى سريعة للدولة من أجل توفير اللحوم بأسعار مخفضة

بعد أزمة حسن شاكوش .. 6 خطوات ضرورية لانهاء علاقة عاطفية بسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبكاء واللطم والصراخ.. قصة تريند البلوجر لمى الأصيل وباسل خير

غير البشرة والتجميل .. حمض الهيالورونيك يعالج هذا المرض المؤلم

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

كيت وينسلت تلفت الأنظار بجمالها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا

فيديو

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.. الرئيس يوجه رسائل مهمة

بالماء الساخن.. أم بلا قلب تنتهك حرمة جسد ابنتها صاحبة الـ 6سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ