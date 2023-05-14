اندلاع حريق في غرف الممرضات بمستشفى دشنا المركزي بقنا

بسبب شاحن..

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا ، من السيطرة على حريق محدود، نشب فى غرف الممرضات بمستشفى دشنا المركزى المؤقت بقربة فاو بحرى.

تلقت غرفة العمليات بقنا، إخطاراً يفيد باندلاع حريق فى أحد الأدوار بمستشفى دشنا المركزى، وجرى إخطار إدارة الحماية المدنية للتعامل مع الحريق.

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير إدارة الحماية المدنية، بعدد من سيارات الإطفاء، للتعامل مع الحريق.

وتبين أن الحريق نشب فى غرفة للممرضات، بسبب شاحن هاتف محمول، وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق ، قبل أن يمتد لبقية أقسام المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.