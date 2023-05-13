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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخص باختناق فى حريق بقنا

حريق
حريق

أصيب شخص، بحالة اختناق، خلال اندلاع حريق فى منزل داخل قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد باندلاع حريق فى منزل بقرية المراشدة، نتج عنه احتراق بعض المحتويات، دون أن يسفر عن أى خسائر فى الأرواح.

 

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ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها لبقية المنازل المجاورة.

 

وتبين إصابة شخص بحالة اختناق، أثناء محاولته إطفاء الحريق، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

قنا قرية المراشدة الوقف الحماية المدنية الاسعافات الاولية

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