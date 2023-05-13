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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تقديم خدماتها المجانية لـ2208 مواطنين.. قافلة وطن واحد تواصل فعالياتها لليوم الثالث بقرى قنا

قافلة وطن واحد
قافلة وطن واحد

واصلت قافلة وطن واحد، التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، فعالياتها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادى شمال قنا ، لليوم الثالث على التوالى، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، وجامعة المنوفية، وبنك الشفاء المصري، ومؤسسة بهية. 


 

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قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن المستفيدين من خدمات القافلة الطبية على مدار اليومين الماضيين ٢٢٠٨ مواطن من أهالى قنا ، ومازالت جهود القافلة مستمرة لليوم الثاني.

 

و أوضح الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية والاستغاثات بمجلس الوزراء، بأن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي وإجراء عمليات جراحية لـ ٢٢٠٨ مواطنين من أهالي قرية الرئيسية، حيث تم إجراء ٣٦ عملية جراحية" ٢٢ أنف وأذن، ٨ قسطرة قلبية وتركيب دعامات بالقلب، ٦ مياه بيضاء وصفراء بالعين"، و تسليم ٢٤٣ نظارة طبية.
 

وتابع شعبان، بالإضافة لتوقيع الكشف الطبي على ٦٣٠ حالة رمد، و ٢٦١ حالة عظام، و ١٧٥ حالة أطفال، و ١٦٠ حالة أمراض باطنة، و ١٢٣ حالة أمراض جلدية، و ٨٥ حالة قلب و أوعية دموية، و ٧٨ حالة أمراض صدر، و ٧٥ حالة مخ و أعصاب، و ٥٨ حالة أنف وأذن، و ٤٥ حالة مسالك، و ٣٢ حالة نساء وتوليد، وعمل ٢٠ أشعة سونار ، فضلاً عن تحويل ٨٩ حالة للعمليات.
 

وأضاف عضو اللجنة الطبية والاستغاثات بمجلس الوزراء، بأن اليوم الأول من فعاليات القافلة الطبية وطن واحد تم تنظيمه بقرية المراشدة وتم تقديم الخدمات الطبية إلى ١٣٩٠ مواطن، ليصل بذلك إجمالي المستفيدين من خدمات القافلة خلال اليومين الأول والثانى إلى ٣٥٩٨ مواطن، وأن فعاليات اليوم الثالث من القافلة يجري تنفيذها اليوم بقرية عزبة البوصة بمركز أبوتشت.


 

 

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