سكرتير عام قنا يتابع فعاليات اليوم الثاني للقافلة الطبية "وطن واحد" بالرئيسية

تابع حسام حموده، السكرتير العام لمحافظة قنا ، فعاليات اليوم الثاني من القافلة الطبية "وطن واحد"بقرية الرئيسية التابعة لنجع حمادى، والتي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، وجامعة المنوفية، وبنك الشفاء المصري، ومؤسسة بهية، رافقه الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

وتفقد السكرتير العام لمحافظة قنا ، عمليات الكشف الطبي وتقديم العلاج بالعيادات المختلفة التي تشملها القافلة والتي يصل عددها إلي ١٧ تخصص هي:" العيون - الجلدية - القلب - الاوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الاسنان - الأطراف الصناعية - السمعيات"، مشيراً إلي أن اليوم الثاني شهد اقبالا كثيفاً من أهالي قرية هوّ، لما تقدمه القافلة من خدمات طبية مجانية متكاملة.

و قال الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، إن اليوم الاول من فعاليات القافلة ، تم تنظيمه بقرية المراشدة بمركز الوقف، حيث استفاد من الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة ١٣٩٠ مواطن من اهالي القرية ، شملت إجراء ٢٠ عملية أنف وأذن ، و ٨ عمليات قسطرة قلبية وتركيب دعامات بالقلب ، و ٦ عمليات جراحة عامة ، و ٥ عمليات مياه بيضاء وصفراء بالعين ، و تسليم ١٦٠ نظارة طبية.

و تابع شعبان، بالإضافة إلي توقيع الكشف الطبي علي ٣٦٥ حالة رمد ، و ١٤٥ حالة أمراض جلدية، و ١٣٦ حالة عظام، و ١٢٣ حالة أطفال، و ١٠٠ حالة مخ وأعصاب ، و ٨٠ حالة أمراض باطنة ، و ٧٠ حالة أنف وأذن، و ٦٦ حالة صدر ، و ٥٥ حالة قلب و أوعية دموية، و ٥٠ حالة مسالك، و ٢٥ حالة نساء وتوليد ، و عمل ١٦ أشعة سونار ، فضلا عن توقيع الكشف علي عدد ١٨ مواطن يحتاجون إلي أطراف صناعية.

فيما عبر أهالي قرية هوّ ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لكل من ساهم في تنظيم هذه القافلة الموسعة، كما ثمنوا جهود أطباء جامعة المنوفية، وتحملهم مشقة السفر الطويل من اجل خدمتهم وتقديم الرعاية الطبية لهم، كما أثنوا على حسن المعاملة والتنظيم والمتابعة من جانب جميع القائمين على إدارة القافلة.



