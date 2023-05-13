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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصحة تكشف براءة"البوظة"من تسمم 382 مواطن بقنا

مديرية الصحة بـ قنا
مديرية الصحة بـ قنا

كشفت نتائج تحاليل المعامل المركزية الصادرة عن مديرية الصحة، عن سلامة وصحة مشروب"البوظة"، الذى ادعى عدد من المواطنين تسببه فى إصابتهم بحالات تسمم، عقب تناولهم المشروب بقرية العضاضية بمحافظة قنا مطلع الشهر الجارى.


وأوضحت نتائج التحاليل الصادرة عن الصحة، أن مشروب البوظة والأواني المستخدمة فى عملية التحضير سليمة وصالحة، كما أن عينات الدم التى تم سحبها من المرضى سليمة.

 

 

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وأكدت نتائج تحاليل الصادرة عن الصحة، أن عينات القيء من المرضى لايوجد بها سوى 5 عينات من 30 عينة تم سحبها، بهم بكتريا تُسبب التسمم، ومن المحتمل أن تكون من بقايا طعام أو شراب غير البوظة.

 

وكانت قرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا ، شهدت إصابة 382 مواطنا بحالات اشتباه تسمم، جرى نقلهم على إثرها لمستشفيات أبوتشت وفرشوط و نجع حمادى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

فيما ألقت أجهزة الأمن بقنا ، القبض على بائع البوظة، بعدما أفاد المصابين بتناولهم مشروب بوظة، خلال تواجدهم بسوق قرية العضاضية، ما دفع مديرية الصحة لاخذ عينات من مشروب البوظة و التحفظ على الأدوات المستخدمة لفحصها و التأكد احتوائها أو خلوها من أى مسببات للتسمم.

 

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