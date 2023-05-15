مواصلة الانتهاكات.. مقتل شاب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، عن استشهاد شاب بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس بـ الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أصيب شابان فلسطينيان، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما بعدما تم احتجازهما لعدة ساعات، غرب نابلس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لـ"وفا"، بأن طواقم الهلال تمكنت من نقل الشابين إلى المستشفى، نتيجة إغماء أحدهما إلى مستشفى الوطني.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ستة مواطنين فلسطينيين من القدس المحتلة.