اليوم.. وقف الصيد بحرفة الجر في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وجزر الغردقة

بدأت اليوم الهيئة الثروة العامة السمكية، ، تنفيذ قرار مجلس إدارتها بوقف الصيد بحرفة الجر و«الفلايك أوت بورد» والسنار، وذلك بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وجزر الغردقة وما حولها وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.

وحذر مسؤولو هيئة الثروة السمكية الصيادين المخالفين بإيقاف ترخيص أي مركب صيد سيجري ضبطه لمدة شهرين ومصادرة معدات الصيد، وفي حالة تكرار المخالفة تصبح العقوبة الإيقاف 6 أشهر والإحالة للنيابة.

وأكدت الهيئة التنسيق مع مديري هيئة الثروة السمكية لتنفيذ القرارات وتوفير المعدات الخاصة بمراقبة تنفيذ مواعيد وقف الصيد.

وكلفت فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر بتوزيع ونشر المواعيد الجديدة لوقف الصيد وإخطار رؤساء الجمعيات المسؤولة عن قطاع الصيد ومنع التجاوزات غير القانونية.

وناشد نحو 5 آلاف من العاملين في مهنة الصيد بالبحر الأحمر الأجهزة المختصة ومجلس الوزراء، بإلغاء قرار منع الصيد بمنطقة البحر الأحمر والغردقة لهذا العام، مراعاةً لأحوالهم المعيشية.