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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: الرئيس بايدن يلتقي كيشيدا الخميس المقبل في هيروشيما

صدى البلد

   أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الخميس المقبل في هيروشيما قبل قمة مجموعة السبعة، منهيا التكهنات بأنه قد يغيب عن حضور الاجتماع شخصيا.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو قوله - خلال مؤتمر صحفي في طوكيو اليوم - "من خلال العمل عن كثب مع الولايات المتحدة، سنظهر للعالم بقوة الإرادة القوية لمجموعة الدول السبع لحماية النظام الدولي القائم على القواعد".
وسوف يغادر بايدن، واشنطن بعد غد الأربعاء ويصل إلى المدينة الواقعة غربي اليابان في اليوم التالي، وتعد الزيارة الثانية من نوعها لليابان منذ تولي بايدن منصبه عام 2021 بينما ستعقد قمة مجموعة الدول السبع من الجمعة المقبلة إلى الأحد.
ومن المتوقع أن يؤكد بايدن وكيشيدا، اللذان عقدا آخر اجتماع خلال يناير 2023 في واشنطن، على قوة التحالف الأمني لبلديهما أثناء مناقشة ردهما على نفوذ الصين المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والأزمة الروسية الأوكرانية.
ومن المتوقع أيضا أن يعقد كيشيدا وبايدن اجتماعا ثلاثيا يشارك فيه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الذي تمت دعوته إلى القمة كضيف، على هامش القمة لمناقشة تطوير الصواريخ في كوريا الشمالية والتحديات الأمنية الأخرى في المنطقة، وفقا لماتسونو.

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