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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 11 طن أعلاف مجهولة المصدر وتحرير 21 محضرا تموينيا بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية لمتابعة حركة الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.


وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن الحملات التموينية  أسفرت اليوم الاثنين  عن ضبط (11)  طن كسب بذرة قطن مجهولة المصدر ،  و (2) طن أسمدة زراعية بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الزراعى ، فضلا عن تحرير (210) محضر تموينى متنوع ما بين (100) محضر للمخابز لوجود نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات وعدم نظافة ،و(110) محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر المقرر وسلع مجهولة المصدر.

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تحرير 197 محضر تمويني خلال حملات تفتيشية في المنوفية


وأضاف  مدير مديرية التموين أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها محضر ين جنح أشمون أحدهما ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف والحبوب بناحية شبشور وبحوزته كمية قدرها 11 طن كسب بذرة – نخالة خشنة بدون مستندات مجهولة المصدر ، وآخر ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية والمبيدات بناحية سمادون وبحوزته كمية قدرها 2 طن أسمدة زراعية متحجرة بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الزراعى ، كما تم تحرير محضر جنح قويسنا ضد المدير المسئول عن مصنع لصناعة المنظفات الصناعية وبحوزته كمية قدرها 9 عبوة مركزات روائح عطرية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية .


وشدد محافظ المنوفية على إستمرار المتابعة اليومية  لحركة الأسواق والالتزام بالقوانين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين  ، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين ومحاربة الغلاء  حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.

أسمدة زراعية الاسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية الحملات التفتيشية تموين المنوفية

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