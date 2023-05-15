فى عيد ميلادها الـ85.. إنعام محمد على من عروس الصعيد إلى قمة الدراما المصرية

تحتفل المخرجة الكبيرة إنعام محمد على اليوم الأثنين 15 مايو بعيد ميلادها الـ 85حيث قدمت عددًا من الأعمال الرائعة فى تاريخ الدراما المصرية وتركت بصمة كبيرة مع الجمهور, ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة إنعام محمد على ..

ولدت إنعام محمد على فى صعيد مصر وتحديدًا محافظة المنيا ثم انتقلت إلى القاهرة وحصلت على ليسانس الآداب عام 1960 من جامعة عين شمس، وتم تعيينها فى نفس العام بالتليفزيون المصرى كمساعدة مخرج بإدارة التمثيليات وأخرجت أول مسلسل تليفزيونى عام 1964، ثم أصبحت مديرة إدارة برامج المرأة في الفترة من عام 1974 وحتى عام 1985، ونائبة رئيس قطاع الانتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون بدرجة وكيل وزارة.

وبعد حصولها على الماجستير من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1973، ترقت وأصبحت مديرة إدارة برامج المرأة في الفترة من 1974 وحتى عام 1985.

آمنت إنعام أن تقدم المجتمع لن يتحقق إلا بتقدم المرأة وحصلت على جوائز عن عدة أعمال عالجت من خلالها قضايا المرأة منها مسلسل «أم مثالية ونونة الشعنونة» والتى أثارت قضية عمالة الخادمات الصغيرات إلى جانب مسلسل «قاسم أمين» عام 2002 والذى أحدث ضجة واسعة لتناوله مشروع قاسم أمين عن تحرير المرأة.

تناولت أعمالها الدرامية العديد من السير الذاتية للمرأة التى أثرت فى تاريخ مصر عبر مراحله المختلفة ومن أهمها مسلسل «أم كلثوم» عام 1999 و «ضمير أبلة حكمت» عام 1991 للفنانة فاتن حمامة.

أخرجت العديد من روائع الأعمال من بطولة نسائية منها «دولت فهمي التى لم يعرفها أحد» بطولة الفنانة فردوس عبدالحميد عام 1987 و «يوميات امرأة عصرية» عام 1987 والسهرة التليفزيونية «أم مثالية» عام 1981 ومن بين أفلامها التى ناقشت قضايا اجتماعية شائكة وأثارت جدلا فيلم «آسفة أرفض الطلاق» للفنانة ميرفت أمين عام 1980 ومسلسل «هى والمستحيل» عام 1979 .