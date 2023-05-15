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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

باحث: زيادة أعداد تسجيل براءات الاختراع يساعد على ربط العلوم والابتكار بالصناعة

البحث العلمي
البحث العلمي

قال الدكتور محمود يحيى الحاصل على ميدالية معرض جنيف الدولي، إن زيادة أعداد تسجيل براءات الاختراع يساعد على ربط العلوم والابتكار بالصناعة،  مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يتم من خلال القيادة السياسية الحكيمة التي تدعم قيام الوزارات بنشر الوعي لدى المصنعين بأهمية البحث العلمي وربطه بالصناعة.

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وأضاف يحيى لصدى البلد أن ذلك سيؤثر بالإيجاب على الصناعة لأنه من خلال البحث العلمي قد تقل تكاليف الإنتاج، كما ستكون هناك حلول تقلل من أضرار الصناعة للبيئة،  مؤكدا أنه سيؤثر أيضا على تنمية اقتصاد الدولة من تقليل الاستيراد من الخارج وزيادة أهمية المنتج المحلي.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تزيد أعداد براءات الاختراع في مصر وخارجها أيضا وذلك عن طريق التسويق لهذه الابتكارات على المستوى الدولي ، الأمر الذي يعود بالايجاب على المبتكر وعلى البحث العلمي في مصر أيضا.

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