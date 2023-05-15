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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل التقديم على الدراسة خارج مصر

المنح والبعثات
المنح والبعثات

تعلن إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح جديدة بشكل دائم في العديد من الدول ، حيث توفر كافة التفاصيل التي يحتاجها الطلاب للتقديم.

وأعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة وزارة التعاون الدولى بأنه في ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة التايلاندية لتعظيم الاستفادة من برنامج القدرات لتدريب الكوادر الحكومية المصـرية بشأن اعتزام الحكومة التايلاندية تنظيم منح تدريبية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة  للعاملين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى  كما يلى :

Master’s Degree

Material Science Innovation

Science

Pharmacy

Engineering

Doctoral Degree

Science

Pharmacy

Engineering

واوضحت أنه على المرشحين القيام بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد المانحة قبل استيفاء طلبات الترشيح ثم استيفاءها بعد الإطلاع على شروط المنحة والأوراق المطلوبة والموعد النهائى للتقديم وذلك عن طريق مسح رمز الإستجابة السريع QR Code الموضح وإرسالها مباشرة إلى الجامعات والمعاهد التايلاندية المانحة حتى يتسنى لهم اتخاذ اللازم فى اختيار المرشحين وبعد استيفاء طلب الترشيح يرفق بها صورة من كافة المستندات المطلوبة ثم يتم التوجه للادارة المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع )

وفى حالة اذا كان المتقدم يعمل بإحدى الجهات الحكومية يجب تقديم موافقة جهته على الترشيح للمنحة. وذلك قبل انتهاء موعد التقديم بأسبوع لكل برنامج حتى يتم موافاة وزارة التعاون الدولى بالبيانات وأسماء المنح التى تم اختيارها.
وللإطلاع على كافة الشروط والتقدم لهذه المنح يمكن الرجوع الى الرابط التالى 

علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

 

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بينما اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة الجامعية فى اليابان لعام 2024 للطلبة المصـريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية فى اليابان.
 

واوضحت أنه سوف تكون استمارة التقديم متاحة للجمهور على موقع السفارة على الإنترنت ويرجى ارسال جميع الأوراق المطلوبة بالإيميل قبل الساعة الثانية ظهرًا يوم الإثنين 22 مايو2023 على [email protected]
 

بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة والتفاصيل الخاصة بالمنحة يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد.

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

 

كما اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي عن أفادت وزارة الخارجية بشأن تخصيص حكومة كازاخستان 100 ( مائة) منحة دراسية لمواطنى الدول الأعضاء بالمنظمة للدراسة با لجامعات فى كازاخستان، بينما أخر موعد للتقديم : 30 يونيو2022.

ولمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد.

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

 

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