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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاستشعار من البعد يدعو لإنشاء وتطوير منصة أفريقية للبيانات الجغرافية

الاستشعار من البعد
الاستشعار من البعد

أكد إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد، على ضرورة إنشاء وتطوير منصة للبيانات الجغرافية وبيانات للاستشعار من البعد لقارة إفريقيا، نظرا لأهمية البيانات الرقمية والمعلومات الجغرافية للقارة الإفريقية.

وأشار أبو المجد إلى أن الهيئة على استعداد لاستضافة هذه المنصة، وتقديم كل أطر الدعم والشراكة مع الأشقاء الأفارقة لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي لبناء القارة الإفريقية، وتحقيق هدف أجندة إفريقيا 2063 وهو “إفريقيا التي نريد”. 
 

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كان الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد على أهمية مواجهة التحديات التي تسعى الشعوب الإفريقية للتغلب عليها في عدة مجالات من خلال تحقيق أهداف تنموية لتطوير منظومة الفضاء في أفريقيا، بالربط بين البنية التحتية في القارة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء والاستفادة من الموارد المتاحة في شتى المجالات، وذلك تماشياً مع أجندة الاتحاد الإفريقي (2063).

وفي هذا الإطار، رشح د. أيمن عاشور، د.إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، للمشاركة في مؤتمر  الفضاء الإفريقي بالعاصمة أبيدجان بكوت ديفوار خلال الفترة من 25 حتى 28 أبريل الجاري، والذي عقد جلسة نقاش عن دور تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد في تحقيق التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا ٢٠٦٣، ومدى تحقيق هذه الأجندة من خلال التقنيات الحديثة للمستشعرات الفضائية والشراكة بين الدول الإفريقية في ظل استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية.

استراتيجية الوطنية للتعليم العالي استشعار عن بعد الاستشعار من البعد الهيئة القومية للاستشعار من البعد الهيئة القومية للاستشعار

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