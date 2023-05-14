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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مصدر بالتعليم العالي: امتحانات الفصل الدراسي الثاني في موعدها وفقا للخريطة

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وفقا للخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ستبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا استمرارها كما هي ، بينما أجريت امتحانات الميدتيرم كما هو مقرر من قبل المجلس الأعلى للجامعات خلال شهري أبريل ومايو وذلك دون تأجيل.

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وأضاف المصدر ، لصدى البلد أن الجامعات قامت بالاستعداد للامتحانات ووضعت جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أنه لن يحدث بها أي تغيير، كما تسير مواعيد الامتحانات وفق الخطة الزمنية الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي 2023-2022 بالجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.
 

 

وتابع: "بدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد رمضان خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية".

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاقتصاد الوطني الأعلى للجامعات الاستعداد للامتحانات

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