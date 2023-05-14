البحث العلمي تعلن تفاصيل التقديم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصريين

أعلنت أكاديمية البحث والعلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقديم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصريين في جميع المجالات العلمية وبرامج الخبراء والأساتذة الأمريكيين للعام الأكاديمي 2024 – 2025، وذلك في إطار التعاون مع هيئة فولبرايت مصر.



وأوضحت الأكاديمية أن برامج الهيئة للعام الأكاديمي 2024 – 2025 تشمل المنح التالية:

أولًا: منح الخريجين والأساتذة والمهنيين المصريين للدراسة وإجراء الأبحاث والتدريب المهني في الولايات المتحدة الأمريكية.

ثانيًا: منح الطلاب والأساتذة الأمريكيين للتدريس وإجراء الأبحاث في جمهورية مصر العربية:

ويمكن التعرف على هذه الفرص والتقديم فيها من خلال هذا الرابط:

