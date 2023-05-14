عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«التعليم العالي» تعتمد القواعد الموحدة لعمل مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور محمد أيمن نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، وذلك برحاب جامعة عين شمس.

وفي بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لجامعة عين شمس على استضافتها فعاليات الاجتماع، التي ناقش خلالها عددًا من الموضوعات والملفات الخاصة بدور ومساهمة الجامعات المصرية في البحث العلمي، والتي منها:
- اعتماد القواعد الموحدة لعمل مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

txt

بحوث الإلكترونيات يوقع عقد مشروع بحثي مع شركة PICS للنظم والعمليات الهندسية

txt

البحث العلمي تعلن تفاصيل التقديم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصريين

txt

وزير التعليم العالى يغادر إلى باريس للمشاركة في الدورة 216 للمجلس التنفيذى لليونسكو

txt

التعليم العالي: مصر تحتضن الدورة الثالثة للأسبوع العربي للبرمجة

txt

التعليم العالي تعلن تفاصيل الحصول على منح دراسية في اليابان

txt

التعليم العالي تستعرض فعاليات وأنشطة جامعة الدلتا التكنولوجية خلال شهري مارس وأبريل

txt

التعليم العالي: جامعة سمنود التكنولوجية تنظم الملتقى الوظيفي الأول

txt

فتح مواقع الجامعات الخاصة والأهلية لتسجيل تحويلات الدارسين بالسودان وروسيا وأوكرانيا

txt

التعليم العالي: هيئة الاستشعار تحتضن الأفكار الابتكارية من أجل نمو الاقتصاد الوطني

txt

بالتعاون مع الألكسو .. مصر تنظم ورشة عمل حول المدن المستدامة والذكية


- اعتماد الكتيب المتضمن كافة لوائح أخلاقيات البحث العلمي التي سبق وأن وافق عليها المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأقرها المجلس الأعلى للجامعات، وتعميمه على الجامعات وتحويله إلى كتيب إلكتروني؛ ليتم رفعه على موقع المجلس الأعلى للجامعات.
- تشكيل لجنة لدراسة دعم تدويل النشر لقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب، وتحفيز الباحثين في هذا القطاع على النشر باللغة الإنجليزية بـweb Scopus of science  .
- تشكيل لجنة لدراسة نموذج الأعمال المناسب للاستثمار في المحتوى الرقمي المتاح على منصة المجلات العلمية المحلية التي يستضيفها بنك المعرفة المصري.
- اعتماد الدليل الاسترشادي الموحد لسياسات الملكية الفكرية بالجامعات الحكومية المصرية، مع تعميمه على الجامعات، ورفعه على موقع المجلس الأعلى للجامعات.
- اعتماد خطط العمل التنفيذية المقترحة من الجامعات للمشروعات، والأنشطة، والفعاليات المتعلقة بالملكية الفكرية.
كما ناقش المجلس بعض الإجراءات الخاصة بقبول الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعي 2023/2024.

 

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ئيس جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

ننشر الصور الأولى لحريق هائل بمعرض شباب مصر في بني سويف

في أمان الله ورحمته.. أبو العينين ينعى شقيقه: سلاما لروحك الطاهرة

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

شوبير يكشف عن فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد بمونديال الأندية 2025

موضوعات متعلقة

بحوث الإلكترونيات يوقع عقد مشروع بحثي مع شركة PICS للنظم والعمليات الهندسية

البحث العلمي تعلن تفاصيل التقديم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصريين

وزير التعليم العالى يغادر إلى باريس للمشاركة في الدورة 216 للمجلس التنفيذى لليونسكو

التعليم العالي: مصر تحتضن الدورة الثالثة للأسبوع العربي للبرمجة

التعليم العالي تعلن تفاصيل الحصول على منح دراسية في اليابان

التعليم العالي تستعرض فعاليات وأنشطة جامعة الدلتا التكنولوجية خلال شهري مارس وأبريل

التعليم العالي: جامعة سمنود التكنولوجية تنظم الملتقى الوظيفي الأول

فتح مواقع الجامعات الخاصة والأهلية لتسجيل تحويلات الدارسين بالسودان وروسيا وأوكرانيا

ترشيحاتنا

انتخابات تركيا| وزير الخارجية يدلي بصوته ويعلق على طول ورقة الاقتراع؟

منها أكبر مصنع في الشرق الأوسط واكتفاء ذاتي..ماذا حققت مصر في الزراعة؟

احذر .. السجن المشدد عقوبة الاستغلال التجارى للأطفال فى قانون العقوبات

القوى العاملة تكشف أبرز جهودها المقدمة لذوي الهمم.. فيديو

قوات الاحتلال تحتجز وتعتدي على شابين خلال مواجهات في نابلس

تقديم الخدمة بسهولة ويسر.. تفاصيل تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجمدة واللي فكت.. إليك مدة صلاحية تخزين الكبدة في الفريزر بكل أنواعها

قبل وبعد العملية.. امرأة تثير الجدل بفقدانها 40% من الوزن وتكشف مفاجأة صادمة

شكله مختلف.. شاهد فستان أصالة على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

هل سيستمر تراجع أسعار الذهب؟ وزارة التموين تجيب

فيديو

إيلون ماسك أغنى رجل في الكوكب يتزوج روبوت.. ما القصة؟ ..فيديوجراف

لقيت مصرعها داخل منزلها بسبب اشتباكات السودان.. من هي شادن حسين؟ فيديوجراف

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

ضربات متتالية لـ أسعار الذهب.. والجنيه يتعافى أمام الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ