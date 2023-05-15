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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة أوروبية تعلن دعم خطة الصين لإنهاء حرب أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الاثنين، إن المجر تدعم خطة الصين لتسوية الصراع في أوكرانيا، متهما أوروبا بإظهار عقلية قتالية.

وفي حديثه خلال مناقشات مع نظيره الصيني تشين جانج في بكين، شدد زيجارتو على أن بودابست “تنادي بالسلام في أقرب وقت ممكن”.

وقال زيجارتو: “لسوء الحظ، فإن خطاب الحرب قوي للغاية على مستوى العالم، لذلك، نحن بحاجة إلى رفع صوت معسكر السلام، وفي معسكر السلام، نعلق أهمية كبيرة على دور الصين”.

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وأضاف: “نحن نقدر خطة السلام الخاصة بك كثيرًا.. نتمنى أن تكون قاعدة لمناقشة.. السلام في منطقتنا”.

وقال زيجارتو: “نحن نؤيد خطة السلام التي قدمتها الصين لسببين: أولاً، لأنها تسعى إلى السلام، وثانياً لأن الخطة موجودة بالفعل.. هناك أخيرًا شيء لا يهدف إلى مواصلة الحرب، بل إنهاءها”.

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