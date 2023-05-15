جيش بيلاروس يرفع درجة التأهب القتالي إلي الحالة القصوى.. تفاصيل

ذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية الحكومية “بيلتا”، أنه تم إبلاغ رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، بنقل قوات الدفاع الجوي البيلاروسية إلى حالة الاستعداد القتالي رقم واحد.

وقالت وكالة الأنباء البيلاروسية الحكومية “بيلتا”: "لوكاشينكو أشار إلى أن القوات كانت في حالة تأهب قتالي عالي منذ عدة أيام بالفعل. ولكن الرئيس أبلغ بعد الحوادث بأنه تم نقلهم إلى مستوى الجاهزية رقم واحد”.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية، إنها نشرت أنظمة صواريخ MLRS على الحدود الغربية للبلاد.

تأتي تلك التحركات البيلاروسية، بعد زيارة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إلى موسكو في زيارة عمل في 8 من الشهر الجاري، حسبما ذكر السكرتير الصحفي للرئيس البيلاروسي.