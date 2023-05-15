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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش بيلاروس يرفع درجة التأهب القتالي إلي الحالة القصوى.. تفاصيل

الجيش البيلاروسي
الجيش البيلاروسي

ذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية الحكومية “بيلتا”، أنه تم إبلاغ رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، بنقل قوات الدفاع الجوي البيلاروسية إلى حالة الاستعداد القتالي رقم واحد.

وقالت وكالة الأنباء البيلاروسية الحكومية “بيلتا”: "لوكاشينكو أشار إلى أن القوات كانت في حالة تأهب قتالي عالي منذ عدة أيام بالفعل. ولكن الرئيس أبلغ بعد الحوادث بأنه تم نقلهم إلى مستوى الجاهزية رقم واحد”.

لوكاشينكو يطالب روسيا بضمانات كاملة في حال تعرض بيلاروس للعدوان

رئيس بيلاروس يتابع مع وزير الدفاع الروسي الاتفاقيات مع موسكو

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية، إنها نشرت أنظمة صواريخ MLRS على الحدود الغربية للبلاد.

تأتي تلك التحركات البيلاروسية، بعد زيارة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إلى موسكو في زيارة عمل في 8 من الشهر الجاري، حسبما ذكر السكرتير الصحفي للرئيس البيلاروسي.

بيلاروس لوكاشينكو رئيس بيلاروس قوات الدفاع الجوي الاستعداد القتالي

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