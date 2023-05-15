عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جدة تحتضن العرب على أرضها .. ماذا تعرف عن عروس السعودية ؟

صدى البلد

تتزين مدينة جدة عروس المملكة العربية السعودية لاحتضان القمة العربية في دورتها الـ 32 بتمثيل عربي على أعلى مستوى، مرتدية ثوب العالم العربي من خليجها لمحيطها لتشكل اعلام الدول العربية بشوارعها لوحة رسمت بألوان وحدة الهدف والمصير والعمل المشترك الذي يجمع الأشقاء . 

فماذا تعرف عن المدينة الساحلية النابضة بالحياة

تعد مدينة جدة محافظة من محافظات مدينة مكة المكرمة، وهي تقع على ساحل البحر الأحمر في الجهة الغربية من المملكة العربية السعودية، وتبعد عن العاصمة الرياض حوالي 949 كم، كما تبعد عن مكة المكرمة مسافة 79 كم، وعن المدينة المنورة مسافة 420 كم، وهي تمثل العاصمة السياحية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية، كما تعد الوجهة الأولى للسياح سواء من داخل المملكة أو خارجها، إضافة لذلك فهي تحتل المرتبة الأولى لناطحات السحاب ومشاريع الأبراج، وهي ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية بعد الرياض.  

وتتميز جدة ببعد تراثي وتاريخي حيث يفوح من كل ركن فيها عبق التاريخ، وتعتبر جدة القديمة متحفاً مفتوحاً للأجيال, فهي تحوي التراث الذي يحكي تاريخ جدة بصورة حية، تقع وسط المدينة وتضم مجموعة كبيرة من المواقع التاريخية
، ونظرا لموقعها فقد تم اتخاذها ميناء لمكة المكرمة يستقبل تجارة المنطقة وزوارها من كل الجنسيات من أهم مايمكن للزائر ملاحظته سور جدة والذي بني لحمايتها من الهجمات الخارجية، بالإضافة الى الحارات التي تحكي قصة سالفة من الزمن الغابر، و عدد من المساجد التاريخية والأسواق التي مازال أهل المدينة وزوارها يرتادونها حتى يومنا هذا.​

وتشتهر مدينة جدة بمتحف أمانة جدة، إذ يحتل هذا المتحف مبنى قديما تم ترميمه وتجهيزه للعرض المتحفي من قبل امانة جدة مقابل مبنى البنك الاهلي التجاري الناحية الجنوبية على شارع الملك عبدالعزيز بحي البلد بجدة يعرض في هذا المتحف مقتنيات اثرية وتراثية متنوعة من عصور ما قبل الاسلام والعصور الاسلامية وكذلك نماذج من الحرف والصناعات اليدوية وادوات الصيد البحرية واثاث البيت الجداوي.

وعلى جانب آخر، تتميز جدة بالكورنيش،حيث يمتد الكورنيش الشمالي من خليج سلمان شمال شرم ابحر وحتى الكورنيش الجنوبي لمدينة جدة ومنطقة ميناء جدة الاسلامي وتتضح اهمية هذه المناطق كمناطق ترفيهية متكاملة اذ يستفاد من الامتداد الواسع للمياه من الواجهة البحرية بتحويلها مناطق سياحية بإقامة العديد من الفنادق الفخمة مثل بارك حياة جدة الذي يضم مرسى لليخوت وفندق جدة انتركونتيننتال وفندق جدة هلتون وتلاحظ روعة الرمال على الشاطئ والخدمات الترفيهية التي تسهل للأسر التمتع بالوقت الذي يقضونه، خاصة وان المنطقة قريبة من مركز المدينة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

450 جنيها انخفاضا.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمصريين

اشتري الآن.. شعبة الذهب تزف خبرا سارا للمصريين.. ومفاجأة عن سعر عيار21

عقبة الثالثة عصرا.. بشرى لـ الأهلي أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال

ميار الببلاوى كلمة السر.. وفاء مكى تكشف مفاجآت جديدة فى قضية تعذيب الخادمتين

بعد الإفراج عن أكبر كمية أعلاف.. انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن الآن

بعد الانخفاض.. شعبة الذهب: الآن هو أنسب وقت لشراء المعدن الأصفر

سعر مفاجأة لعيار21.. انخفاض تاريخي للذهب اليوم.. تفاصيل

وصل إلى أدنى مستوياته.. لماذا انخفض سعر الدولار في السوق السوداء؟

ترشيحاتنا

انخفاض دائم ام مؤقت.. أسباب تراجع أسعار الذهب وعيار 21

قرار عاجل من وزير التعليم لدعم الطلاب الصم وضعاف السمع | تفاصيل

50 ألف جنيه .. أسعار جاك JS3 "الجديدة" أرخص سيارة كروس أوفر

طرح مقابر للمسلمين والمسيحيين بمدينة العاشر من رمضان.. تفاصيل

البيت الأبيض يكشف تفاصيل شراكة دفاعية غير مسبوقة بين روسيا وإيران

خطوات استخراج البطاقة الضريبية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العجلة طارت.. شاهد لحظات مرعبة لهبوط طائرة أوروبية متجهة إلى أمريكا

أستاذ جامعي يعيش 74 يوما تحت مياه المحيط الأطلسي..كيف فعلها ولماذا؟

وزير الدفاع: قادرون على حماية الوطن.. ونمتلك منظومة تسليح متطورة

شاهد.. لحظات مرعبة لهجوم قرش النمر على قارب كاياك بـ هاواي

فيديو

وزير الدفاع: قادرون على حماية الوطن.. ونمتلك منظومة تسليح متطورة

تورط المأذون في التزوير.. زوجة حسن شاكوش تكشف تفاصيل جديدة في أزمتها

تجميد حسابات وإعفاء سفراء.. قرارات عاجلة من البرهان |شاهد

قرار جديد حول كهربا ومفاجآت قبل لقاء الأهلي والترجي ومباراة السوبر الأفريقي|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ