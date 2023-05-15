جدة تحتضن العرب على أرضها .. ماذا تعرف عن عروس السعودية ؟

تتزين مدينة جدة عروس المملكة العربية السعودية لاحتضان القمة العربية في دورتها الـ 32 بتمثيل عربي على أعلى مستوى، مرتدية ثوب العالم العربي من خليجها لمحيطها لتشكل اعلام الدول العربية بشوارعها لوحة رسمت بألوان وحدة الهدف والمصير والعمل المشترك الذي يجمع الأشقاء .

فماذا تعرف عن المدينة الساحلية النابضة بالحياة

تعد مدينة جدة محافظة من محافظات مدينة مكة المكرمة، وهي تقع على ساحل البحر الأحمر في الجهة الغربية من المملكة العربية السعودية، وتبعد عن العاصمة الرياض حوالي 949 كم، كما تبعد عن مكة المكرمة مسافة 79 كم، وعن المدينة المنورة مسافة 420 كم، وهي تمثل العاصمة السياحية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية، كما تعد الوجهة الأولى للسياح سواء من داخل المملكة أو خارجها، إضافة لذلك فهي تحتل المرتبة الأولى لناطحات السحاب ومشاريع الأبراج، وهي ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية بعد الرياض.

وتتميز جدة ببعد تراثي وتاريخي حيث يفوح من كل ركن فيها عبق التاريخ، وتعتبر جدة القديمة متحفاً مفتوحاً للأجيال, فهي تحوي التراث الذي يحكي تاريخ جدة بصورة حية، تقع وسط المدينة وتضم مجموعة كبيرة من المواقع التاريخية

، ونظرا لموقعها فقد تم اتخاذها ميناء لمكة المكرمة يستقبل تجارة المنطقة وزوارها من كل الجنسيات من أهم مايمكن للزائر ملاحظته سور جدة والذي بني لحمايتها من الهجمات الخارجية، بالإضافة الى الحارات التي تحكي قصة سالفة من الزمن الغابر، و عدد من المساجد التاريخية والأسواق التي مازال أهل المدينة وزوارها يرتادونها حتى يومنا هذا.​

وتشتهر مدينة جدة بمتحف أمانة جدة، إذ يحتل هذا المتحف مبنى قديما تم ترميمه وتجهيزه للعرض المتحفي من قبل امانة جدة مقابل مبنى البنك الاهلي التجاري الناحية الجنوبية على شارع الملك عبدالعزيز بحي البلد بجدة يعرض في هذا المتحف مقتنيات اثرية وتراثية متنوعة من عصور ما قبل الاسلام والعصور الاسلامية وكذلك نماذج من الحرف والصناعات اليدوية وادوات الصيد البحرية واثاث البيت الجداوي.

وعلى جانب آخر، تتميز جدة بالكورنيش،حيث يمتد الكورنيش الشمالي من خليج سلمان شمال شرم ابحر وحتى الكورنيش الجنوبي لمدينة جدة ومنطقة ميناء جدة الاسلامي وتتضح اهمية هذه المناطق كمناطق ترفيهية متكاملة اذ يستفاد من الامتداد الواسع للمياه من الواجهة البحرية بتحويلها مناطق سياحية بإقامة العديد من الفنادق الفخمة مثل بارك حياة جدة الذي يضم مرسى لليخوت وفندق جدة انتركونتيننتال وفندق جدة هلتون وتلاحظ روعة الرمال على الشاطئ والخدمات الترفيهية التي تسهل للأسر التمتع بالوقت الذي يقضونه، خاصة وان المنطقة قريبة من مركز المدينة.