السعودية وألمانيا تبحثان تكثيف التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الإثنين، مع وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، تكثيف التنسيق الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية منها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، العلاقات السعودية الألمانية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتطرقت المباحثات إلى أهمية بذل كافة الجهود على جميع المستويات والأصعدة لتحقيق الرؤى المشتركة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز جهود البلدين في إرساء دعائم السلام بالمنطقة والعالم، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

وأبدت وزيرة خارجية ألمانيا، شكر وتقدير بلادها لما قامت به المملكة من عمليات إجلاء لرعايا ألمانيا من السودان، منوهةً بالكفاءة العالية للجهات السعودية في نجاح هذه العمليات.