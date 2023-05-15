سلوى عثمان توضح أصعب المشاهد بمسلسل جعفر العمدة..فيديو

أكدت الفنانة سلوى عثمان، أن المخرج محمد سامي، يراها فنانة جيدة في البعد الإنساني، معلقة “أنا بحب أشتغل مع محمد سامي، لأنه هو يصنع النجوم، كل فنان في دوره”.

قالت سلوى عثمان، خلال لقاء لها لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن المخرج محمد سامي، يقدم كافة تفاصيل العمل بشكل دقيق، كاشفة عن أهم مشهد في مسلسل جعفر العمدة، وهو مشهد “الإعتراف لمحمد رمضان بمن هو نجله ومكانه”.

وتابعت الفنانة سلوى عثمان، أن مشهد قدوم محمد رمضان بشخصية جعفر العمدة، ليسأل عن مكان نجله، وقيامي بالكذب عليه، رغم أن الشخصية التي أقدمها كانت على علم بحقيقة مكان نجله".

رد الفعل الممتاز على مواقع التوصل الإجتماعي

وأشارت سلوى عثمان إلى أنه لدي سعادة كبيرة بنجاح مسلسل “جعفر العمدة"، ورد الفعل الممتاز على مواقع التوصل الإجتماعي.