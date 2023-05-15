سلم يؤدي لحيطة سد بمكتب بريد.. رد حاسم من أمين عام الهيئة

كشف أحمد منصور الأمين العام لهيئة البريد، حقيقة الصورة المتداولة لمكتب بريد بأحدى قرى الشرقية، ويظهر فيها سلم يؤدي إلى حائط.

وقال أحمد منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “ بالورقة والقلم ” المذاع على قناة “ تن ”، :" هذا المكتب يدخل ضمن خطة تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ، وتزويد المكاتب بماكينات الصراف الآلي ".

وأضاف أحمد منصور :" خطة تطوير المكاتب تشمل تطوير المكتب بأكمله من حيث البنية التحتية، والمرحلة الثانية من التطوير يتم تركيب الماكينات الخاصة بالمكتب ".

وتابع أحمد منصور :" هذه الصورة حقيقية لكن الغرض من السلم هو الوصول إلى ماكينة الصراف الآلي، مضيفا:" تم التقاط الصورة قبل تركيب ماكينة الصراف الألي".

ولفت أحمد منصور :" بالفعل تم تركيب ماكينة الصراف الآلي في هذا المكان لخدمة اهالينا في القرية ".