قصواء الخلالي: السكوت على المتهربين ضريبيا يتحمله المواطن بشكل غير مباشر

تحدثت الإعلامية قصواء الخلالي خلال برنامجها "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "cbc” عن الضريبة الإلكترونية والاقتصاد الموازي ومدى مخاطره على المجتمع.

وقالت " الخلالي" إن السكوت على المتهربين ضريبيا يتحمله المواطنين بشكل غير مباشر لذي يجب على الجميع المطالبة بحقوقهم وعدم السكوت على هؤلاء الأشخاص .

وتابعت خلال برنامجها الاقتصاد الموازي الذي يأتي تحت شعار " بير السلم" يمثل كارثة على المجتمع والمواطنين بسبب خروجه من منظومة الضرائب، موضحة أنه من حق المواطن أن يطالب بحقه وعدم السكوت.

وأشارت إلى أن الثقافات حاليا أصبحت مختلفة في دول العالم والبعض بدأ يطالب بحقوقه من أجل الحفاظ على أبنائه، والمواطنين في السوشيال ميديا بدأوا في المطالبة بحقوقهم، وإذا اشتروا شيء ولم يعجبوا بها يشيرون إليها، عكس ما كان يحدث في الماضي، لذا يجب على الجميع البحث عن حقوقه للحفاظ على أبناءه، ولكي نستطيع محاسبة المهربين الذين لا يدفعون الضرائب.