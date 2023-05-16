نشرة المرأة| رغم أهميتها لصحة المرأة.. أمراض ناتجة عن الإفرازات المهبلية.. محل ملابس يضع شروطا ساخرة لعدم الاسترجاع.. مزايا تكوين الأسرة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

الإفرازات المهبلية مهمة لصحة المرأة، هذا يساعد في الحفاظ على أنسجة المهبل، وبسبب ذلك يظل المهبل نظيفًا، ولكن إذا كانت تنبعث منها مادة لزجة ذات رائحة أو لون غريب ، فعليك أن تكون حذرة.

أثارت فتاة جدلا وسخرية كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بصورة شاركتها مع الفتيات لتعليمات من محل لبيع الملابس والفساتين الحريمي يمنع الاسترجاع أو الاستبدال.

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم 16 مايو في عام 1993 بالقرار رقم A / RES / 47/237 والذي يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر، يوفر فرصة لتعزيز الوعي بالقضايا المتعلقة بالأسرة. نخبرك اليوم ما هي فوائد العيش مع العائلة بحسب ما نشره موقع هيلثي .

شاركت الفنانة منى زكي المتابعين بمجموعة صور جديدة أثارت الجدل، قبل حضور مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 76.