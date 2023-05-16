أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم 16 مايو في عام 1993 بالقرار رقم A / RES / 47/237 والذي يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر، يوفر فرصة لتعزيز الوعي بالقضايا المتعلقة بالأسرة. نخبرك اليوم ما هي فوائد العيش مع العائلة بحسب ما نشره موقع هيلثي .

مزايا تكوين الأسرة

وفقًا لـ NCBI ، فإن وجود علاقة إيجابية مع أفراد الأسرة يحسن قدرة الشخص على محاربة التوتر. هذا يزيد من الثقة بالنفس واحترام الذات لدى الشخص وصحته أفضل أيضًا. إذا كنت تعيش أيضًا مع العائلة ، فيمكنك أن تفهم جيدًا كيف يعمل حبهم ودعمهم كجدار بالنسبة لك في الصعوبات.

ذكي في الدراسة

وفقًا للصندوق الوطني لمحو الأمية ، فإن الآباء الذين يهتمون بتعليم أطفالهم أو يساهمون فيه ، يصبح أطفال الآباء جيدين وأذكياء في الدراسة، وكلما أسرع الآباء في الاهتمام بدراسة أطفالهم، زاد استفادة الطفل منها واستفاد منها لفترة طويلة.

التواصل أفضل

غالبًا لا يحصل الأشخاص على فرصة للتحدث وقضاء الوقت مع أسرهم لأنهم مشغولون بعملهم ولكن من المهم جدًا قضاء الوقت مع أقربائك وأحبائك. مع هذا ، يمكنك مشاركة مشاكلك مع بعضكما البعض وتقوية الرابطة بين أفراد الأسرة.

تلبية الاحتياجات العاطفية

عندما نكون قريبين من أفراد العائلة أو عندما تكون علاقتنا بهم قوية وإيجابية ، يتم تلبية احتياجاتنا العاطفية أيضًا. من خلال قضاء الوقت مع عائلتك ووالديك وزوجتك وأطفالك ، يمكنك تلبية احتياجاتك العاطفية واحتياجات أسرتك.

أفضل للصحة العقلية

صحتك العقلية جيدة أيضًا بسبب وجود علاقة إيجابية مع العائلة. يمكنك التخلص من قلقك ومخاوفك والحصول على الإرشادات والنصائح الصحيحة عندما تكون في ورطة. إن كونك محاطًا بأشخاص يحبونك يمكن أن يحسن حالتك العقلية ويمنحك الطاقة للتغلب على التحديات.

مشاكل السلوك الحقيقية أقل

الأطفال الذين يقضون الوقت مع أسرهم أقل عرضة للإصابة بمشاكل سلوكية مثل العنف أو إدمان المخدرات. عندما يحظى الأطفال باهتمام إيجابي بالسلوك الإيجابي ، فإنه يزيد أيضًا من رغبة الأطفال في تبني أنماط صحية. في الوقت نفسه ، يتم إنقاذ هؤلاء الأطفال أيضًا من اتخاذ قرارات خاطئة لأن والديهم معهم لإرشادهم بشكل صحيح.