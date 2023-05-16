بعد طرح ألبومها الجديد.. هبة طوجي تحيي حفلا في القاهرة بهذا الموعد

كشفت المطربة اللبنانية هبة طوجي، تفاصيل ألبومها الجديد "بعد سنين" باللهجة المصرية، قائلة:" من المهم أن يأخذ الفنان وقته في الأعمال التي يحضرها".

وقالت هبة طوجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" أسعى إلى تقديم عمل فني بمستوى محترف ".

وأضافت هبة طوجي :" مرينا بظروف محلية وعالمية أخرت العمل على الألبوم الخاص بي مثل فيروس كورونا والأوضاع الصعبة التي مر بها لبنان ".

وتابعت هبة طوجي :" سآتي إلى مصر قريبا وفي 16 يونيو المقبل سأكون متواجدة في القاهرة لإحياء حفل غنائي ".

وأكملت هبة طوجي:" سعيدة بعودتي لرؤية الجمهور المصري بعد سنوات خاصة على مسرح دار الأوبرا العريق، وهذا الأمر شرف كبير لي ".