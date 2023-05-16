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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد طرح ألبومها الجديد.. هبة طوجي تحيي حفلا في القاهرة بهذا الموعد

هبة طوجي
هبة طوجي

كشفت المطربة  اللبنانية هبة طوجي، تفاصيل ألبومها الجديد "بعد سنين" باللهجة المصرية، قائلة:" من المهم أن يأخذ الفنان وقته في الأعمال التي يحضرها".

 

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أخبار الفن.. هبة طوجي تعود بألبوم بعد سنين.. دويتو تامر عاشور وأصالة

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استغرق تحضيره 3 سنوات.. هبة طوجي تعود بألبومها الجديد بعد سنين

وقالت هبة طوجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  أسعى إلى تقديم عمل فني بمستوى محترف ".

 

 وأضافت هبة طوجي :" مرينا بظروف محلية وعالمية أخرت العمل على الألبوم الخاص بي مثل فيروس كورونا والأوضاع الصعبة التي مر بها لبنان ".

 

 وتابعت هبة طوجي :" سآتي إلى مصر قريبا وفي 16 يونيو المقبل سأكون متواجدة  في القاهرة لإحياء حفل غنائي ".

 

 وأكملت هبة طوجي:"  سعيدة بعودتي لرؤية الجمهور المصري بعد سنوات خاصة على مسرح دار الأوبرا العريق، وهذا الأمر شرف كبير لي ".

هبة طوجي المطربة هبة طوجي لبنان اخبار التوك شو يوسف الحسيني

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