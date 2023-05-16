على مسرح الجمهورية.. كايرو كافيه تمزج الموسيقى المصرية والإسبانية

تقدم فرقة كايرو كافية بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف حفلاً فى الثامنة والنصف مساء الخميس 18 مايو على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مزج بين اغنيتى آه يالالي وعدد من الاعمال الموسيقية الاسبانية منها بسامي موتشو الى جانب ميدلي لأم كلثوم يضم عملى أنت عمري وفكروني بالاضافة الى مجموعة مختارة من المؤلفات الشرقية والغربية الشهيرة برؤية جديدة .

جدير بالذكر ان علي شرف مؤلف موسيقي وعازف كمان وبيانو تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1985، ومن أكاديمية الفنون عام 1986، وتخصص في العزف على آلة الفيولينة، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى، وبدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين منهم مدحت صالح، محمد فؤاد، علي الحجار، كما ألف العديد من الألحان الاستعراضية لفوازير نيللي وتعاون مع عدد من الفرق الواعدة .