حريق نشب فى غرفة ابنتهاI مروة عبدالمنعم: اطمئنوا.. الحمد الله

طمأنت الفنانة مروة عبد المنعم جمهورها، بعد نشوب حريق فى غرفة ابنتها داخل منزلها، وذلك عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

وقالت مروة عبد المنعم عبر فيسبوك: شكرا جدا لكل الناس اللي اتصلت بيا عشان تطمن.. الحمد لله والشكر ليك يا رب".

تحدثت الفنانة مروة عبد المنعم، عن أعمالها الفنية القادمة، قائلة: إنها مستمرة في أعمال مسرح الأسرة والطفل، وأتمنى أن أحقق نجاحا كبيرا الفترة القادمة.

وأضافت "مروة عبد المنعم" خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة دي إم سي : "استهدف العمل في المسرح الاستعراضي، واعمل على تنفيذ مسرح للكبار ولكن استعراضي"، مشددة على أنها تتمنى أن تعود مرة أخرى للسينما والدراما.

واسترسلت مروة عبدالمنعم قائلة: " أتمنى ارجع للسينما ومش عارفة أيه السبب ولكن المسرح بيساعدني في تنمية مهاراتي وتعلم الكثير من الأمور".

وأكملت: "فيلم زي الهوا الأقرب لقلبي، وأيضا فيلم عمر وسلمى"، موضحة أنها تنتقد ذاتها بشكل مستمر وتعمل على تطوير مهاراتها.

وشددت على أن علاقتها بالفنان تامر حسني جيدة للغاية، وأنه ساعدها كثيرا خلال فيلم عمر وسلمى.

