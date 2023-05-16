عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حريق نشب فى غرفة ابنتهاI مروة عبدالمنعم: اطمئنوا.. الحمد الله

مروة عبد المنعم
مروة عبد المنعم

طمأنت الفنانة مروة عبد المنعم جمهورها، بعد نشوب حريق فى غرفة ابنتها داخل منزلها، وذلك عبر صفحتها على موقع فيسبوك. 

وقالت مروة عبد المنعم عبر فيسبوك: شكرا جدا لكل الناس اللي اتصلت بيا عشان تطمن.. الحمد لله والشكر ليك يا رب".

 

تحدثت الفنانة مروة عبد المنعم، عن أعمالها الفنية القادمة، قائلة: إنها مستمرة في أعمال مسرح الأسرة والطفل، وأتمنى أن أحقق نجاحا كبيرا الفترة القادمة.

وأضافت "مروة عبد المنعم" خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة دي إم سي : "استهدف العمل في المسرح الاستعراضي، واعمل على تنفيذ مسرح للكبار ولكن استعراضي"، مشددة على أنها تتمنى أن تعود مرة أخرى للسينما والدراما.

واسترسلت مروة عبدالمنعم قائلة: " أتمنى ارجع للسينما ومش عارفة أيه السبب ولكن المسرح بيساعدني في تنمية مهاراتي وتعلم الكثير من الأمور".

وأكملت: "فيلم زي الهوا الأقرب لقلبي، وأيضا فيلم عمر وسلمى"، موضحة أنها تنتقد ذاتها بشكل مستمر وتعمل على تطوير مهاراتها.

وشددت على أن علاقتها بالفنان تامر حسني جيدة للغاية، وأنه ساعدها كثيرا خلال فيلم عمر وسلمى.
 

مروة عبد المنعم برنامج السفيرة عزيزة المسرح الاستعراضي مروة عبدالمنعم الفنانة مروة عبد المنعم الفنان تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

كنز جديد في الصحراء الغربية.. اكتشافات نفطية متوقعة ومفاجأة تفجرها شركة أمريكية

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

الفراخ في النازل|هزة تضرب أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3000 جنيه

إعلامي: محاولات لإقناع كولر بمشاركة لاعب الأهلي قبل الرحيل.. تفاصيل

حزنت على وفاة والدها.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا قبل وفاتها عند أداء الامتحان

ترشيحاتنا

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

بسبب الميراث .. سيده تشعل التيران بمنزلها وتتهم ابنها

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ظهور مفاجئ لـ إمام عاشور داخل نادي الزمالك|شاهد

قبل مواجهة صن داونز.. لعنة الثالثة عصرا تضرب الأهلي في إفريقيا

أمن القاهرة يضبط 18 مجرماً في مجالي مكافحة السرقة والمخدرات

وصول جثمان أحمد أبوالعينين شقيق النائب محمد أبوالعينين إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريق نشب فى غرفة ابنتهاI مروة عبدالمنعم: اطمئنوا.. الحمد الله

حفاظا على صحة طفلك النفسية.. كلمات لا تتفوهي بها لطفلك

أول مبتور ساقين في العالم يتسلق جبل إيفرست.. من هو؟

تحذير خطير من العثور على حشرة السمكة الفضية داخل المنازل في بريطانيا

فيديو

تخفيض الجنيه| على الإدريسى: قرار التعويم سيؤجل شهرين وفقاً لتوقعات البنوك..فيديو

بعد موقفه من المثلية.. نانت يعاقب مصطفى محمد بهذه الطريقة| فيديو جراف

طفلة تظهر على المسرح برفقة محمد رمضان.. ما قصتها/ فيديو جراف

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ