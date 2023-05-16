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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الاصلاح والتنمية: المواطن المصري سند السياحة الأولى.. والاهتمام بتوعيته ضرورة

روان لاشين ممثل حزب
روان لاشين ممثل حزب الاصلاح والتنمية

قالت النائبة روان لاشين ممثل حزب الإصلاح والتنمية: إننا نواجه أزمة في السياحة وذلك لتغير الأوضاع الحالية سواء داخلية أو خارجية، مما يتطلب مننا إدارة الأزمة بشكل أفضل.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "احدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني" لمناقشة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها» .

وتابعت  اننا  في حاجة الى ترويج للسياحة داخليا للمصريين، قبل الترويج لها خارجيا معقبة:" المواطن المصري يجب ان نسلط الضوء عليه فهو السند الأول للسياحة ، والترويج يكون عبر عدة سبل منها السوشيال ميديا فهي قوية لها تأثيرها في المجتمع.

وتابعت أنه يجب أن نعي عوائد السياحة بمعنى وجود تقرير واحصائيات تقيس أداء السياحة في مصر، وتقييم  أوجه القصور من اجل سرعة إيجاد الحلول.

ونوهت إلى أن السياحة وفقا لتقرير البنك المركزي تحقق عائد 12% برغم اننا نستطيع تحقيق رقم أكبر من ذلك  .

حزب الاصلاح والتنمية روان لاشين السياحة المحور الاقتصادي الحوار الوطني

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