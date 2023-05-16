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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فقرات تأهيلية مختلفة بمران الزمالك اليوم

صدى البلد

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية متنوعة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأت الفقرة بأداء تدريبات الركض حول الملعب لعدة دقائق  تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.

عقب ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة لأداء الجانب التأهيلي بالكرة تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

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