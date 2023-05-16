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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 16998 نقطة.. وكذلك خسر مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة نسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3038 نقطة.

واستهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء بتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 17021 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 3098 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 20374 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 7105 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3030 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4586 نقطة.

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