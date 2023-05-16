جمال الكشكي: يجب الخروج من جلسات الحوار بمقترحات ملموسة لتقديمها للدولة

أكد جمال الكشكي عضو مجلس الأمناء، على ضرورة أن يخرج جلسات الحوار الوطني بمقترحات ملموسة ومباشرة حتى نستطيع تقديم حلول للدولة في الأزمات التي تواجهها.

وأضاف الكشكي، خلال كلمته في جلسة لجنة مباشرة حقوق الإنسان والتمثيل النيابي، المنعقدة الان بالحوار الوطني، أنه كان هناك مقترحات مباشرة مقدمة من قبل وأن مجرد التأكيد عليها داخل الجلسات أمر غير مجدي، ولكن يجب أن نخرج بمقترحات.

وتابع: هناك انجازات تمت قامت بها الدولة على مدار السنوات، ولكن نتمنى أن نسمع عن حلول ملموسة قابلة للتنفيذ.

وأعرب عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن شعوره بالفخر والاعتزاز بنجاح جلسات اليوم الأول وما تشهده جلسات اليوم الثاني، وما يتم طرحه خلال المناقشات، ومن كذلك نتيجة وجود قامات كبيرة بين الحضور والمشاركين.